O Manchester City (1º) derrotou por 3 a 1 em casa o Arsenal (6º) com gols de Sergio Agüero e Gabriel Jesus, neste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, e se manteve na liderança isolada da competição, enquanto o Manchester United (2º) foi derrotado pelo Chelsea (4º).

Também a oito pontos de distância está o Tottenham (3º), que venceu por 1 a 0 o lanterninha Crystal Palace graças ao gol do sul-coreano Son Heung-Min, aos 19 minutos do segundo tempo.

O Arsenal chegou a colocar emoção na partida ao diminuir o prejuízo com o francês Alexandre Lacazette, aos 19, mas Gabriel Jesus, que tinha acabado de entrar em campo no lugar de Agüero, fechou a conta aos 29.

No reencontro de José Mourinho com seu ex-clube, a partida foi decidida com uma cabeçada precisa do espanhol Álvaro Morata aos 10 minutos do segundo tempo, após cruzamento preciso do compatriota César Azpilicueta.