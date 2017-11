Testemunhas da sequência imparável do líder Manchester City, Chelsea (4º) e Manchester United (2º) se enfrentam no domingo pela 11ª rodada da Premier League, em partida que vale pontos importantes para ambas equipes seguirem brigando pelo título

Os Citizens de Pep Guardiola estão com cinco pontos de folga para o United na primeira posição e a oito do Tottenham (3º). O Chelsea, atual campeão, é o quarto colocado empatado com o Arsenal (5º), com 19 pontos.

O retorno de José Mourinho a Stamford Bridge é sempre picante. Ao desamor com o que um dia já foi sua torcida, o treinador dos Diabos Vermelhos acrescenta o desafeto com o italiano Antonio Conte, com quem já teve asperezas desde chegou na Inglaterra há um ano.

"É importante porque é um grande jogo, porque é um grande adversário e são os atuais campeões. É um desses jogos entre os melhores times do país. Mas do ponto de vista emocional, é só um jogo a mais", garantiu o luso, que perdeu duas vezes na temporada passada no estádio dos Blues.

O Chelsea retorna à Premier League depois de sofrer derrota por 3 a 0 para a Roma na Liga dos Campeões. Conte criticou muito o time, pedindo que a equipe "recupere a fome da temporada passada".

O Manchester City, por outro lado, atropelou a Napoli por 4 a 2 na Itália. A ideia do líder é continuar a sequência de vitórias contra o Arsenal, que subiu na tabela sem fazer muito barulho. O time de Londres conquistou quatro vitórias nos últimos seis jogos, mas sempre contra times de medianos.

"Estamos em uma boa série, temos a oportunidade de mostrar neste tipo de jogo", explicou o francês Arsène Wenger. Os Gunners conquistaram a vaga no mata-mata da Liga Europa após empatar sem gols com o Estrela Vermelha.

Já o Tottenham vem de vitória maiúscula por 3 a 1 sobre o Real Madrid e quer manter o ritmo para se recuperar da derrota por 1 a 0 para o United no Campeonato Inglês. No domingo, o time recebe o lanterna Crystal Palace.

O Liverpool, sexto colocado com apenas 16 pontos, tenta a recuperação contra o West Ham (16º), uma semana depois de vencer o Huddersfield (13º) por 3 a 0.

-- Programação da 11ª rodada da Premier League, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

(10h30) Stoke - Leicester

(13h00) Huddersfield Town - West Bromwich

Swansea - Brighton and Hove Alb

Newcastle - AFC Bournemouth

Southampton - Burnley

(15h30) West Ham - Liverpool

- Domingo:

(10h00) Tottenham - Crystal Palace

(12h15) Manchester City - Arsenal

(14h30) Chelsea - Manchester United

Everton - Watford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 28 10 9 1 0 35 6 29

2. Manchester United 23 10 7 2 1 23 4 19

3. Tottenham 20 10 6 2 2 19 7 12

4. Chelsea 19 10 6 1 3 18 10 8

5. Arsenal 19 10 6 1 3 19 13 6

6. Liverpool 16 10 4 4 2 17 16 1

7. Burnley 16 10 4 4 2 9 9 0

8. Watford 15 10 4 3 3 15 18 -3

9. Newcastle 14 10 4 2 4 10 9 1

10. Southampton 13 10 3 4 3 9 10 -1

11. Leicester 12 10 3 3 4 14 14 0

12. Brighton and Hove Alb 12 10 3 3 4 10 11 -1

13. Huddersfield Town 12 10 3 3 4 7 13 -6

14. Stoke 11 10 3 2 5 11 20 -9

15. West Bromwich 10 10 2 4 4 9 13 -4

16. West Ham 9 10 2 3 5 10 19 -9

17. Swansea 8 10 2 2 6 7 12 -5

18. Everton 8 10 2 2 6 7 20 -13

19. AFC Bournemouth 7 10 2 1 7 6 14 -8

20. Crystal Palace 4 10 1 1 8 4 21 -17