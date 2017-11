A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta quarta-feira a lista com 30 nomes que disputam o prêmio de melhor jogador africano da temporada, que atualmente pertence ao argelino Ryad Mahrez, vencedor da Bola de Ouro do continente em 2015-2016.

Entre eles, destacam-se o atacante gabonês do Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, o senegalês Sadio Mané e o egípcio Mohamed Salah, ambos do Liverpool.

A eleição vai ser definida com votos de técnicos de seleções, diretores técnicos, jornalistas e membros da CAF. A entrega do troféu vai ser no dia 4 de janeiro, em Acra (Gana).