O Brasil-Pel vai a Santa Catarina enfrentar o Figueirense, neste sábado (4), às 16h30min, em confronto direito pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. As duas equipes têm 39 pontos na classificação e tentam se distanciar da zona de rebaixamento à Série C, que no início da rodada era de apenas três.