O holandês Arjen Robben, em chute de canhota aos 17 minutos, o polonês Robert Lewandowski (38) e o austríaco David Alaba (67) silenciaram o Signal Iduna Park, antes do espanhol Marc Bartra marcar o gol de honra do Borussia (88).

Os comandados do técnico holandês Peter Bosz seguem tropeçando e atravessando momento difícil, após três derrotas e um empate na Bundesliga que levaram a equipe da liderança da competição a estar agora a seis pontos do Bayern.

Já o time de Munique segue navegando com vento favorável desde que Jupp Heynckes assumiu o comando da equipe das mãos do demitido Carlo Ancelotti, com sete vitórias em sete jogos.