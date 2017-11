O Barcelona se manteve isolado na liderança do Campeonato Espanhol ao vencer por 2 a 1 o Sevilla (5º) com dois gols de Paco Alcácer, neste sábado, no dia em que o argentino Lionel Messi não balançou as redes, mas comemorou sua 600ª partida com o clube catalão.

Na tabela, o Barça soma 31 pontos (10 vitórias, 1 empate) e mantém a vantagem de 4 pontos sobre o vice-líder Valencia, que mais cedo derrotou por 3 a 0 o Leganés (8º).

O terceiro colocado é o Atlético de Madrid, que segue a 8 pontos dos catalães após vencer por 1 a 0 o La Coruña, graças ao gol nos acréscimos do ganense Thomas Partey.

O Real Madrid (4º), 11 pontos atrás do Barça, precisará vencer no domingo o Las Palmas (18º) se quiser manter viva qualquer chance de brigar pelo título.

O Barça venceu com mais uma atuação sólida, mas não brilhante. Alcácer abriu o placar finalizando um contra-ataque com categoria, aos 23 minutos de jogo.

No segundo tempo, o Sevilla chegou a empatar provisoriamente a partida com um gol de cabeça do argentino Guido Pizarro, aos 14 minutos, mas 6 minutos Alcácer recoloco o Barça em vantagem, após bom cruzamento do croata Ivan Rakitic.

Messi não conseguiu deixar o dele na noite em que comemorou a partida oficial de número 600 da carreira com o Barça, único clube em que jogou na vida. Só dois jogadores entraram em campo mais vezes do que ele com a camisa do clube: Xavi (767) e Andrés Iniesta (642).

- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Betis - Getafe 2 - 2

- Sábado:

Valencia - Leganés 3 - 0

Deportivo La Coruña - Atlético de Madrid 0 - 1

Alavés - Espanyol 1 - 0

Barcelona - Sevilla 2 - 1

- Domingo:

(09h00) Levante - Girona

(13h15) Celta Vigo - Athletic Bilbao

(15h30) Real Sociedad - Eibar

Villarreal - Málaga

(17h45) Real Madrid - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 31 11 10 1 0 30 4 26

2. Valencia 27 11 8 3 0 30 11 19

3. Atlético de Madrid 23 11 6 5 0 16 6 10

4. Real Madrid 20 10 6 2 2 19 9 10

5. Sevilla 19 11 6 1 4 12 11 1

6. Villarreal 17 10 5 2 3 16 11 5

7. Betis 17 11 5 2 4 21 20 1

8. Leganés 17 11 5 2 4 9 8 1

9. Real Sociedad 14 10 4 2 4 21 20 1

10. Getafe 13 11 3 4 4 15 13 2

11. Espanyol 13 11 3 4 4 9 13 -4

12. Levante 12 10 2 6 2 11 13 -2

13. Girona 12 10 3 3 4 11 15 -4

14. Celta Vigo 11 10 3 2 5 19 16 3

15. Athletic Bilbao 11 10 3 2 5 10 12 -2

16. Deportivo La Coruña 11 11 3 2 6 13 20 -7

17. Eibar 8 10 2 2 6 5 22 -17

18. Alavés 6 11 2 0 9 5 16 -11

19. Las Palmas 6 10 2 0 8 8 25 -17

20. Málaga 4 10 1 1 8 6 21 -15