A esposa do jogador Felipe Melo usou as redes sociais para sair em defesa do volante. No intervalo do clássico, os ânimos estavam aflorados e Felipe Melo arremessou um objeto no atacante Clayson, do Corinthians, no túnel de acesso da Arena Corinthians. Um vídeo do Twitter da Rádio Bandeirantes mostra o momento.