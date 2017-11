A ATP e a marca Red Bull se desculparam nesta segunda-feira (6) após o sorteio da primeira edição das 'Next Gen Finals', um Masters para menores de 21 anos, no qual oito jogadores tinham que escolher entre oito mulheres para saber em qual grupo deveriam competir.

Em Milão os jogadores tinham que escolher entre oito mulheres que revelavam as letras A ou B, as opções de grupo, que estavam escondidas em alguma parte de seus corpos.

Vários tenistas se mostraram incomodados e o evento foi muito criticado, principalmente nas redes sociais. "Vergonhoso", escreveu a antiga número 1 mundial francesa Amelie Mauresmo, em sua conta no Twitter.

O sul-coreano Hyeon Chung teve que tirar as luvas de uma jovem com a boca para saber em qual grupo iria jogar.

"Horrível", declarou Judy Murray, treinadora e mãe do antigo número 1 do mundo, Andy Murray.

Em um comunicado conjunto, a ATP e a Red Bull, patrocinadora do evento, se desculparam publicamente.

"A ATP e a Red Bull pedem desculpas às pessoas ofendidas pelo sorteio das 'Next Gen ATP Finals'", afirma o texto.

"A ideia (do evento) era relembrar a rica herança de Milão como uma das capitais da moda. Porém, a maneira de fazê-lo foi de mal gosto e inaceitável", ressaltaram a ATP e Red Bull.

Milão recebe desde a última terça-feira a primeira edição das 'Next Gen Finals', um Masters para menores de 21 anos, criado pela ATP, com intuito de promover os melhores jovens do circuito, que são convidados a experimentar novas regras, como os sets de quatro jogos.