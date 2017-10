A péssima partida do Internacional ontem à noite contra o Boa passa, necessariamente, por uma escalação equivocada e, principalmente, pela falta de leitura de jogo do técnico Guto Ferreira. Trocou várias peças em função de lesão ou cartões, mas manteve o mesmo esquema. Isso foi fatal. É duro ver um jogador como Camilo ter a função de "imitar" Sasha.

Mais uma vez, um péssimo árbitro sonega ao Internacional um pênalti escandaloso, cometido sobre Pottker, que fatalmente decretaria vitória do Internacional. O Inter não merecia vencer, mas a regra deve ser aplicada.

Independentemente de quando irá ocorrer o retorno à Primeira Divisão de forma matemática, e dos sucessos e percalços que ainda teremos pela frente nestas rodadas que faltam para o final da competição da Série B, uma coisa é certa: o departamento de futebol do Internacional tem a obrigação de iniciar, imediatamente, o planejamento para o 2018.

Em hipótese alguma pode-se cair na armadilha de presumir que a boa performance de 2017 é suficiente para enfrentar os campeonatos que teremos no próximo ano. Planejar com muita antecedência é, talvez, o grande segredo para navegar em águas mais calmas.

Agir também é importante, e isso significa mapear as carências do elenco. Este é o momento das avaliações técnicas criteriosas. Sem apadrinhamentos ou simpatias pessoais. Somente o potencial técnico, atitude fora do campo e utilidade dos atletas devem ser levados em consideração.