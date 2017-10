O adversário vem muito bem dentro do campeonato e está empenhadíssimo em adiar as pretensões do Colorado de afastar, já neste sábado, o fim do fantasma que o assombrou por quase um ano.

Guto Ferreira terá à disposição todas as peças fundamentais para dar continuidade à estratégia que concebeu e com a qual se abraçou de uma forma obstinada. Pode-se discordar do treinador em vários aspectos, mas com uma coisa todos devem concordar: a estratégia que adotou, classificada por alguns como pragmatismo e que não condiz com a grandeza do Inter, para outros deu certo, e o Internacional está prestes a conquistar seu único objetivo importante do ano, que é a volta para a elite do futebol brasileiro.