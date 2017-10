Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Os treinamentos da semana podem estar indicando a ausência de Leandro Damião da partida do próximo sábado, contra o Ceará, no Beira-Rio. Os trabalhos de ontem sinalizaram com uma substituição do centroavante titular por Roberson. Embora não seja um jogador que tenha se destacado no elenco do Internacional, é, talvez, o único capaz de emprestar coerência às pretensões de Guto Ferreira.

Explico: se Guto quiser manter-se firme com a estratégia que concebeu para levar o Inter ao seu objetivo, certamente não alterará o esquema de jogo. Sendo assim, no caso da falta de Damião, o técnico lançará um jogador que, fatalmente, executará as mesmas funções do centroavante. Dificilmente irá alterar a maneira de jogar do Internacional.

Persistindo a necessidade de substituição, o técnico jogará com os quatro zagueiros, dois volantes, um armador, dois meias que voltam para recompor e o centroavante como referência.

Pesadelo próximo do fim

Se Roberson conseguir manter minimamente a movimentação entre os zagueiros adversários, fazendo com que os mesmos fiquem "presos", a missão já estará cumprida.