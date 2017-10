O Vôlei Canoas foi derrotado pelo Sesi-SP neste sábado (28), por 3 sets 0, parciais de 25/15, 25/20 e 25/17, e perdeu sua invencibilidade na Superliga masculina de vôlei. Com o resultado, o time gaúcho permanece com seis pontos conquistados – no momento, é o quarto colocado, mas ainda pode ser ultrapassado por Minas Tênis Clube e Sesc-RJ, que ainda jogam na rodada.