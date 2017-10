Uma cena inusitada chamou a atenção do mundo do boxe nesta semana. Na última segunda-feira, depois de uma coletiva de imprensa, as pugilistas Mikaela Lauren e Cecilia Braekhus ficaram frente a frente em encarada promocional. Mas diferente da tensão comum em encontros pré-luta, Mikaela resolveu dar um beijo na multicampeã. A ação fez com que Cecilia revidasse com um tapa e um riso desconsertado.