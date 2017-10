O vice-presidente geral do Flamengo, Mauricio Gomes de Mattos, colocou panos quentes na discussão que teve com o vice de finanças, Claudio Pracownik, em uma reunião entre os membros da alta cúpula rubro-negra. O relato é que houve diferenças de pontos de vista em relação ao que fazer com departamento médico da sede da Gávea.

– Tenho muito carinho pelo Cláudio. todas as discussões nossas no conselho diretor foram sempre com posições fortes, mas respeitando um ao outro – disse Mauricio.

O vice geral do Fla citou como exemplo de paz entre as partes a participação de Claudio na sua festa de aniversário de casamento. E ainda garantiu que não há mentalidade eleitoral no momento, como o episódio deixou transparecer: