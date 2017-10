O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) conquistou a 50ª pole position da carreira no Grande Prêmio do México de Fórmula 1, neste sábado, superando o holandês Mas Verstappen (Red Bull) e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que busca o tetracampeonato mundial da categoria.

Com um tempo de 1 minuto, 16 segundos e 488 milésimos, Vettel pulverizou o recorde do circuito no autódromo Hermanos Rodríguez. O alemão superou por 86 milésimos Hamilton, que pode ser campeão da temporada se terminar entre os cinco primeiros colocados.