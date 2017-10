O Palmeiras deverá enfrentar a Ponte Preta, às 20h desta quinta-feira, no Pacaembu, com os mesmos titulares da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, no último domingo. Alberto Valentim, que vai para seu segundo jogo consecutivo como treinador da equipe, disse nesta quarta que só fará mudanças se os médicos solicitarem.