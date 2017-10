Unsworth tem 44 anos e comandava o time B do clube. Agora vai iniciar a carreira à frente do time principal, sendo o primeiro duelo contra o Chelsea na quarta-feira pela Copa da Liga inglesa.

"Passei a tarde com o presidente e abordamos todos os temas referentes ao Everton. Ele me deu a oportunidade de recuperar o nível do time. Estas atuações vão definir meu futuro como treinador. Quero treinar e este é um clube incrível para dirigir, não posso esconder", disse Unsworth, que não esconde o desejo de permanecer no cargo.