O Atlético de Madrid não passou de um empate sem gol com o modesto Qarabag e complicou seu futuro na Liga dos Campeões, apesar do ponto somado no Azerbaijão nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

É somente o segundo ponto conquistado pelo Atlético em três jogos, o que mantém a equipe madrilenha na terceira colocação do grupo C, a dois pontos da Roma e a quatro do líder Chelsea.

Ingleses e italianos se enfrentam ainda nesta quarta-feira em Londres e um resultado favorável à Roma deixaria o Atlético em situação muito difícil.

Foi uma exibição muito ruim dos comandados do técnico argentino Diego Simeone, que tiveram sorte do Qarabag ser uma das equipe mais fracas da atual edição da Liga dos Campeões.

A equipe do Azerbaijão conquistou assim o primeiro ponto de sua história em sua quarta participação na Liga dos Campeões.

No primeiro tempo, o Atlético chegou a ficar duas vezes cara a cara com o goleiro adversário: primeiro com o belga Yannick Carrasco (27 min) e, em seguida, com o francês Antoine Griezmann (39), mas em ambas o bósnio Ibrahim Sehic conseguiu fazer as defesas.

- Nem com um a mais -

No segundo tempo, à medida que o Atlético se desesperava para marcar um importante gol, o Qarabag foi enxergando a possibilidade de buscar uma vitória histórica diante do vice-campeão europeu de 2014 e 2016.

O brasileiro Richard foi o primeiro a testar o goleiro Jan Oblak com um chute de longe que assustou os 'Colchoneros' (63).

O espanhol Míchel esteve na origem da segunda jogada perigosa do Qarabag, com um passe certeiro para outro brasileiro, o atacante Pedro Henrique, que, apesar de driblar dois defensores, acabou errando a finalização (64).

Diante de um Atlético totalmente irreconhecível, o sul-africano Dino Ndlovu também teve grande chance de abrir o placar para o Qarabag, mas chutou por cima do gol de Oblak (71) da marca do pênalti.

O panorama da partida pareceu melhorar para o Atlético a 15 minutos do apito final, quando Ndlovu supostamente se jogou na área espanhola para tentar cavar um pênalti e o árbitro o expulsou com um segundo cartão amarelo por simulação.

Com um jogador a mais, o Atlético teve uma grande chance de levar os três pontos de volta para Madri num cruzamento de Gabi que Fernando Torres mandou para fora (84).

Com os espanhóis lançados ao ataque, o Qarabag teve a última chance da partida aos 45 do segundo tempo: Sehic lançou de sua própria área e o norueguês Tarik Elyounoussi arriscou um chute de primeira de fora da área que passou raspando pelo ângulo do gol do Atlético.