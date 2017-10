Carro conduzido pelo trio Juliano Moro, Emílio Padron e Henrique Assunção dominou a prova neste sábado Dudu Leal / MS2,Divulgação

Um ano de evolução, com mais de 60 carros, disputando as seis etapas do Campeonato Brasileiro de Endurance, que passou três vezes pelo Rio Grande do Sul, em Tarumã e Santa Cruz do Sul. A final prometia, onde as seis categorias asseguravam que seria eletrizante.

Os já campeões brasileiros por antecipação, Ricardo Maurício e Marcel Visconde, com o Porsche #20, eram os favoritos, pelas quatro vitórias consecutivas no ano, se destacando também como a melhor equipe da temporada com a Sttutgart Motorsport, mas a última etapa mostrou muita competitividade e a hegemonia do Porsche foi quebrada.

O AJR #28, fabricado pela Metalmoro, com um projeto do piloto Juliano Moro e de seu pai, o diretor da empresa Ademar Moro, conquistou neste sábado a vitória inédita nas Três Horas de Tarumã, a última etapa dos Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Endurance.

Largando na pole, depois de Moro marcar o tempo de 57s386, o responsável por largar na posição de honra do grid foi Henrique Assunção, mas uma confusão na largada fez o piloto perder a posição na primeira curva, com William Freire fazendo um início de corrida espetacular e colocando a Lamborghini #31 (Mottin Racing), que forma dupla com Marcello Santanna, na liderança depois de largar na oitava posição, mas as três horas de corrida reservavam boas emoções.

A largada aconteceu em pista seca, mas a chuva apareceu em vários momentos da prova e, com isso, a estratégia das equipes foi fundamental, com a JLM Racing de Moro fazendo a lição de casa para cruzar a linha de chegada na primeira posição. A segunda colocação foi do ProtoV8, da Hoerlle Racing, de Oswaldo, Guilherme e Eduardo Scheer, seguido pelo MR18 117 (SP MEC), dos paulistas Fernando Fortes e Renan Guerra.

A Porsche #20, dos já campeões brasileiros por antecipação, Ricardo Maurício e Marcel Visconde teve um pneu furado nas voltas finais e ficou na sexta posição.

Nas outras categorias, apesar de muitos campeões já estarem definidos, o que se viu na pista foram muitas disputas e uma luta do início ao fim pelas primeiras posições. Na P2, os campeões brasileiros são Henrique Assunção e Fernando Ohashi (MRX #75 - SPMEC), com o vice-campeonato sendo definido na prova deste sábado, com o segundo lugar de Mauro Kern e Paulo Sousa (Tubarão #32). A vitória na prova foi de Cali Crestani, com o Tornado #03.

Na classe P3, Julio Martini e Marcelo Vianna, que fizeram uma temporada irretocável, com a conquista do título com duas etapas de antecipação, venceram mais uma a bordo do Tubarão #69. Os vice-campeões são os irmãos Gustavo e Rafael Simon (MRX #56), da equipe Motorcar Racing, que teve uma temporada de muito destaque. Outro time, que também fez um grande trabalho na temporada 2017 foi a MC Tubarão, que levou Tiel e Franco Pasquale ao vice-campeonato na GP1, o vice-campeonato na P2 de Kern e Sousa, e o campeonato da P3 de Martini e Vianna.

Para a GT1, o momento era de definição, já que o campeonato estava aberto e três times poderiam ser campeões. O resultado só foi definido nas últimas voltas com a Lamborghini #46 - Mottin Racing, de Vilson Jr., Paulo Rutzen e Gustavo Martins ficando com o título brasileiro. O vice-campeonato também foi para Mottin Racing, com o Sonic #17 de André Senger e Beto Giacomello. A disputa foi acirrada com a Ferrari #155 de Carlos Kray e Ricardo Mendes, que ficaram com terceira colocação no campeonato, e, durante a temporada, dividiram o topo da tabela com a Lamborghini #46. Na GT2, o título ficou com Arthur Caleffi e, na T, com a dupla Ricardo Terres e Juarez Terres.

Os primeiros colocados das Três Horas de Tarumã

1º) Juliano Moro/Emílio Padron/Henrique Assunção (AJR #28) – GP1 – 2h57mis36s467

2º) Oswaldo/Guilherme e Eduardo Scheer (ProtoV8 #26) – GP1

3º) Renan Guerra/Fernando Fortes (MR18 #117) – GP1

Campeões brasileiros de cada categoria

Geral: Marcel Visconde e Ricardo Maurício

GP1: Marcel Visconde e Ricardo Maurício

P2: Henrique Assunção e Fernando Ohashi

P3: Julio Martini e Marcelo Vianna

GT1: Vilson Jr., Paulo Rutzen e Gustavo Martins

GT2: Arthur Caleffi

T: Juarez Terres e Ricardo Terres