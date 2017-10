Tottenham e Real Madrid vão se enfrentar nesta quarta-feira, em Wembley, em partida que pode garantir uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental.

Os dois times dividem a liderança do grupo H com sete pontos, seis a mais que Apoel (3º) e Borussia Dortmund (4º), que estão com apenas um ponto e se enfrentam na Alemanha.

A partida entre ingleses e espanhóis vai garantir uma vaga nas oitavas de final para o vencedor do duelo. Os merengues, atuais bicampeões do torneio, querem manter o bom momento na competição e se recuperar da derrota para o Girona na Liga espanhola.

Os comandados do francês Zinedine Zidane ficaram mais longe da briga pelo título do Campeonato Espanhol, a oito pontos do líder Barcelona, e a vitória na Inglaterra diante do forte Tottenham pode servir para apagar a imagem deixada na derrota para os catalães.

"As pessoas podem pensar que depois de uma derrota a gente vai estar mal, mas é o contrário. Já pensamos nesse jogo", disse Zizou em coletiva de imprensa. "Wembley é um bom cenário para fazer um grande jogo contra um grande time", acrescentou.

- Altos e baixos de Ronaldo -

Para isso, vai precisar contar com a melhor versão do português Cristiano Ronaldo, que continua atravessando seca no Campeonato Espanhol, com apenas um gol nas cinco rodadas que participou.

No entanto, o craque luso balançou as redes cinco vezes na Liga dos Campeões. CR7 e Harry Kane dividem a artilharia da competição e se enfrentam em Wembley.

O artilheiro merengue recebeu o prêmio "The Best" Fifa de melhor jogador do ano há pouco mais de uma semana. Ao seu lado no ataque do Real Madrid, Ronaldo vai contar com o francês Karim Benzema, seu melhor parceiro na hora de balançar as redes.

Os espanhóis, por outro lado, vão para Londres com vários desfalques importantes.

O goleiro Keylor Navas não participou da derrota contra o recém promovido Girona no domingo, por conta de uma lesão na perna direita. Por isso, também não foi relacionado para o duelo contra os ingleses, assim como o galês Gareth Bale, que continua se recuperando de lesão na panturrilha esquerda.

O francês Rafael Varane saiu da partida contra os catalães no fim de semana, com dores no músculo adutor, e também vai ficar de fora.

- Kane é dúvida -

Os ingleses não sabem se vão contar com o craque Harry Kane. Principal jogador do Tottenham, o camisa 10 participou normalmente do treino desta terça-feira ao lado dos companheiros, o que aumenta as chances do atacante enfrentar o Real Madrid.

Com dores na coxa, Kane não participou da derrota dos Spurs para o Manchester United (1-0), no sábado. Ainda assim, o jogador não demonstrou sofrer com dores durante o treinamento em Enfield, ao norte de Londres.

O técnico argentino Mauricio Pochettino se mostrou precavido sobre a possível presença de Kane em Wembley: "Está na lista. Talvez seja possível, mas não afirmo 100%", declarou o treinador.

Pochettino vai contar também com o retorno de Dele Alli, que não entrou em campo no Santiago Bernabéu por suspensão. A presença do jovem atacante aumenta a preocupação da defesa merengue, que também vai precisar redobrar esforços para marcar o meia Christian Eriksen.

Os Spurs recebem o Real Madrid depois de perderem para os Diabos Vermelhos na Premier League e de serem eliminados da Copa da Liga inglesa para o West Ham (3-2) na semana passada.

"Não queremos competir, queremos ganhar. Como time estamos frustrados. Agora temos dois grandes jogos pela frente, contra Real Madrid e Crystal Palace", advertiu Alli, deixando a entender que o time vai se entregar ao máximo contra os merengues.

- Prováveis escalações:

Tottenham: Lloris - Alderweireld, Sánchez, Vertonghen - Aurier, Dier, Winks, Davies - Eriksen, Alli - Kane.

Treinador: Mauricio Pochettino (ARG)

Real Madrid: Casilla - Achraf, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric, Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo.

Treinador: Zinedine Zidane (FRA)