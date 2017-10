Tottenham e Real Madrid fazem o duelo mais quente desta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que Besiktas e Manchester City também podem garantir vaga antecipada nas oitavas de final da competição.

Grupo E: Liverpool quer decolar

Os Reds de Jurgen Klopp ainda não sabem o que é perder após três jogos na Liga dos Campeões. Mas a equipe só venceu uma partida em um grupo que não tem rivais do mesmo nível.

A visita do Maribor ao estádio de Anfield aparece como a chance ideal para o Liverpool decolar na competição. Para isso, conta com o talento dos brasileiros Philippe Coutinho e Roberto Firmino para balançar as redes.

No outro jogo da chave, o Sevilla recebe o Spartak de Moscou em partida com mais pressão. Uma derrota para o atual campeão russo complicaria as chances dos comandados do argentino 'Toto' Berizzo de chegarem às oitavas de final.

- Grupo B:

(17:45h) Sevilla (ESP) - Spartak de Moscou (RUS)

(17:45h) Liverpool (ING) - NK Maribor (SLO)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. Liverpool 5 3 1 2 0 10 3 7

2. Spartak Moscou 5 3 1 2 0 7 3 4

3. Sevilla 4 3 1 1 1 6 7 -1

4. NK Maribor 1 3 0 1 2 1 11 -10

Grupo F: Napoli ameaçada

Líder absoluta da Serie A com dez vitórias e um empate, a Napoli enfrenta dificuldade no cenário de competitividade europeia. Os comandados de Maurizio Sarri só venceram uma vez em três jogos até aqui.

Além disso, os italiano vão receber o poderoso Manchester City de Pep Guardiola, que também é o primeiro colocado da Premier League. Os Citizens têm 100% de aproveitamento e querem três pontos fora de casa para garantirem o quanto antes a vaga nas oitavas de final.

No mesmo grupo, o Shakhtar Donetsk quer se manter forte na briga por uma das vagas no mata-mata do torneio. Os ucranianos recebem o Feyenoord, que ainda não somou pontos na competição.

(17:45h) Shakhtar Donetsk (UCR) - Feyenoord (HOL)

(17:45h) Napoli (ITA) - Manchester City (ING)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. Manchester City 9 3 3 0 0 8 1 7

2. Shakhtar Donetsk 6 3 2 0 1 4 4 0

3. Napoli 3 3 1 0 2 5 5 0

4. Feyenoord 0 3 0 0 3 2 9 -7

Grupo G: Besiktas quer repetir feito de 1987

O Besiktas tem a faca e o queijo nas mãos para chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões, algo que não voltaram a repetir desde 1987. Naquela edição, o time acabou eliminado nas quartas.

Nesta temporada, depois de três jogos, os turcos têm 100% de aproveitamento. Uma vitória em casa contra o Monaco garantiria a vaga no mata-mata, mas um empate poderia ser suficiente em caso de vitória do Leipzig contra o Porto.

Os alemães viveram semana complicada ao perderem duas vezes para o Bayern de Munique, na Copa da Alemanha e na Bundesliga. Mas uma vitória fora de casa na cidade do Porto poderia reerguer o vice-campeão da última Bundesliga.

(15:00h) Besiktas (TUR) - Monaco (FRA)

(17:45h) FC Porto (POR) - Leipzig (ALE)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. Besiktas 9 3 3 0 0 7 2 5

2. Leipzig 4 3 1 1 1 4 5 -1

3. FC Porto 3 3 1 0 2 6 6 0

4. Monaco 1 3 0 1 2 2 6 -4

Grupo H: Tottenham-Real, quem vencer avança

Tottenham e Real Madrid vão fazer um jogo à altura do estádio de Wembley. Os líderes do grupo H, empatados com sete pontos cada, disputam uma vaga direta nas oitavas de final: quem vencer garante a primeiras das duas vagas do grupo para o mata-mata.

Os merengues, atuais bicampeões do torneio, querem manter o bom momento na competição e se recuperar da derrota para o Girona na Liga espanhola.

Por outro lado, os Spurs recebem o Real Madrid depois de perderem para o Manchester United na Premier League e de serem eliminados da Copa da Liga inglesa para o West Ham (3-2) na semana passada.

No entanto, Harry Kane deu boa notícia aos torcedores. Principal jogador do Tottenham, o camisa 10 participou normalmente do treino desta terça-feira ao lado dos companheiros, o que aumenta as chances do atacante enfrentar o Real Madrid.

No outro jogo do grupo, o Borussia Dortmund não tem margem de erro contra o Apoel cipriota. Os alemães venceram apenas um jogo nas últimas cinco partidas que disputaram

(17:45h) Borussia Dortmund (ALE) - APOEL Nicosia (CHI)

(17:45h) Tottenham (ING) - Real Madrid (ESP)

Classificação: Pts J G E P gf gc dif

1. Tottenham 7 3 2 1 0 7 2 5

2. Real Madrid 7 3 2 1 0 7 2 5

3. Borussia Dortmund 1 3 0 1 2 3 7 -4

4. Apoel Nicosia 1 3 0 1 2 1 7 -6