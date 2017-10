Destaque do Watford, Richarlison pode ganhar chance na convocação de Tite nesta sexta-feira Watford / Divulgação

O técnico Tite faz nesta sexta-feira a última convocação da Seleção Brasileira no ano. Às 11h, no Rio, o treinador anuncia a lista de jogadores para os amistosos de novembro contra o Japão, no dia 10, e Inglaterra, quatro dias mais tarde. As partidas serão disputadas em Lille (França) e Londres, respectivamente.

Para os dois últimos jogos da temporada de 2017, a tendência é de que Tite mantenha o que vinha fazendo nas últimas partidas, convocando a base que foi "campeã" das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e dando chances a poucos novos jogadores.

As novidades, no entanto, dificilmente serão de clubes do Brasil. Isso porque, diferentemente do que vinha acontecendo nas Eliminatórias, o Campeonato Brasileiro não irá parar no período dos amistosos e os jogadores que atuam no país poderiam desfalcar seus times por pelo menos três partidas. E isso justamente em um período de definição do torneio.

Entre os possíveis novos nomes, a expectativa é de que Tite dê chance pela primeira vez ao atacante Richarlison, do Watford (Inglaterra), e ao volante Jorginho, do Napoli.

Com Neymar e Gabriel Jesus absolutos no ataque da seleção, Tite tem promovido rodízio entre os reservas e Richarlison surge como mais nova opção. Com apenas 20 anos e negociado este ano pelo Fluminense, o jogador vem surpreendendo na competitiva liga inglesa. Ele já marcou três gols pelo Watford, que ocupa a quarta colocação no campeonato.