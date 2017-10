O técnico Tite anunciou há pouco na sede da CBF a lista de convocados para os amistosos contra Japão, em Lille (França), no dia 10 de novembro, e quatro dias depois, em Londres, contra a Inglaterra. Na primeira chamada após as Eliminatórias para a Copa da Rússia, o treinador não anunciou grandes novidades. Ele convocou o ex-meia do Grêmio Douglas Costa, o ex-atacante do Inter Taison, além do goleiro Alisson, outro ex-Inter. Daqueles atletas que atuam no Brasil, foram convocados o goleiro Cássio, o atacante Diego Souza e o meia Diego.