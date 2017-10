Zlatan Ibrahimovic, longe dos gramados desde abril devido a uma grave lesão no joelho direito e que renovou o contrato por mais uma temporada com o Manchester United, declarou que tem a intenção de voltar a jogar para terminar o que começou.

"Eu falei que voltaria para terminar o que comecei", declarou nesta sexta-feira à emissora Sky Sports o sueco, que, aos 36 anos, espera voltar a jogar com o United antes do final do ano.