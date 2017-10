O Golden State Warriors, atual campeão da NBA, iniciou a temporada 2017-18 com uma derrota de 122-121 para o Houston Rockets na noite de terça-feira, enquanto o vice-campeão Cleveland Cavaliers superou o Boston Celtics por 102-99.

Com grande atuação de James Harden, que terminou a partida com 27 pontos e 10 assistências, e a estreia do armador Chris Paul (4 pontos e 10 assistência), o time de Houston surpreendeu o GSW.