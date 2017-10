Em uma decisão emocionante, o time masculino de punhobol da Sogipa bateu os alemães do Pfungstadt e conquistou mais um título mundial para o clube – o 11º da história.

No primeiro jogo, no sábado (28), a Sogipa venceu por 4 sets a 2. Depois, no domingo, os gaúchos levaram a melhor em uma partida equilibradíssima, que acabou somente após a disputa de sete sets. A Sogipa venceu por 4 a 3.