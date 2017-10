O final de semana é de decisão no Futebol Americano e tem time gaúcho na competição. O Santa Maria Soldiers disputa, na tarde deste sábado (28), a final da Conferência Sul contra o Coritiba Crocodiles, time do Paraná.

A partida equivale às quartas de final da primeira divisão do campeonato nacional, a elite do futebol americano no Brasil. Ela acontece às 15h, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. Para quem quiser assistir ao jogo, os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 20 e podem ser comprados diretamente na bilheteria do Estádio.

As equipes já se enfrentaram três vezes. A mais recente foi na primeira fase do campeonato. O Soldiers venceu por 31x21. As outras duas partidas aconteceram em 2012, e, nos dois casos, a equipe paranaense levou a melhor.