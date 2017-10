A Inter de Milão (2º) tirou os primeiros pontos da líder Napoli no sábado (0-0) e vai encarar a sólida Sampdoria (6º), nesta terça-feira, pela abertura da 10ª rodada da Serie A.

Após o duelo entre os primeiros colocados, a Napoli tem 25 pontos, dois a mais que a Inter, enquanto Juventus (3º) e Lazio (4º) vêm na sequência com 22 pontos cada.

Invicta no campeonato, a Inter pode dormir na liderança provisória em caso de vitória.

No entanto, a Napoli encara a Genoa (14º) para voltar a vencer e se manter no topo. O time do técnico Maurizio Sarri perdeu para o Manchester City na Liga dos Campeões e empatou a primeira na Serie A, perdendo os 100% de aproveitamento na competição.