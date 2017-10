A Sampdoria assumiu provisoriamente o 5º lugar do Campeonato Italiano ao golear por 5 a 0 em casa o Crotone (16º), neste sábado na partida de abertura da 9ª rodada da competição.

Foi uma partida sem emoção, já que a Samp abriu 3 a 0 no primeiro tempo com gols de Gian Marco Ferrari, Fabio Quagliarella e Gianluca Caprari. Karol Linetty e Dawid Kownacki completaram o placar na segunda etapa.

Com esta segunda vitória consecutiva na Serie A, a Samp chegou aos 17 pontos, a dois pontos do pódio da competição e dois a mais que a Roma (6ª), que visita no domingo o Torino (8º).