O técnico Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Sport na última quinta-feira, após derrota por 2 a 0 do Sport para o Junior Barranquilla (COL), pela Copa Sul-Americana. Sob seu comando, o time pernambucano teve 11 vitórias, oito empates e 15 derrotas. Veja abaixo outros trabalhos do treinador em sua carreira.

Bragantino: 1990

Após pendurar as chuteiras, Luxa viu sua carreira como treinador ganhar forma no Rio Branco-ES, onde foi campeão capixaba. O bom trabalho lhe abriu portas para comandar o Bragantino, onde destacou-se pelo título paulista e por levar a equipe à final do Brasileirão de 1991 (perdida para o São Paulo).

Flamengo: 1991

Em 1991, teve sua primeira passagem pelo Flamengo, seu clube de coração e no qual atuara como jogador. Porém, saiu depois de poucos meses, reclamando da falta de condições para treinar a equipe.

Palmeiras: 1993-1994

Depois de ter passagens por Guarani e Ponte Preta, Luxemburgo ganhou visibilidade de vez ao levar o Palmeiras a uma fase histórica. Entre 1993 e 1994, Luxa foi bicampeão paulista, bicampeão brasileiro e campeão do Rio-São Paulo, com um Palmeiras que trazia nomes como Edmundo, Evair, Rivaldo e Edilson. À época, foi alavancado ao posto de melhor treinador do Brasil.

Flamengo: 1995

Em 1995, retornou ao Flamengo, sob expectativa de comandar a equipe no ano do centenário de fundação do Rubro-Negro. Tendo um elenco que trazia nomes como Romário e Branco, chegou a faturar a Taça Guanabara. Mas a perda do Carioca e atritos com Baixinho levaram à sua saída.

Paraná: 1995

Ainda em 1995, treinou por um breve período o Paraná no Campeonato Brasileiro. Sua passagem, vista como surpreendente no estado, chamou a atenção da imprensa, mas não teve impacto nos resultados.

Palmeiras: 1996

Luxa retornou ao Palmeiras no ano de 1996, e manteve sua boa fase em relação a conquistas, ao levar a equipe ao título paulista.

Santos: 1997

No ano seguinte, desembarcou na Vila Belmiro, para comandar o Santos. E já começou de maneira vitoriosa: no início do ano, foi campeão do Torneio Rio-São Paulo.

Corinthians: 1998

Em 1998, assumiu o comando do Corinthians, e também não decepcionou a Fiel: preparou a equipe para o caminho do título brasileiro, com a equipe que tinha Marcelinho Carioca como uma de suas referências.

Seleção Brasileira: 1999-2000

A série de títulos fez Vanderlei Luxemburgo assumir o comando da Seleção Brasileira. Sob seu comando, a equipe engrenou uma boa sequência após a Copa de 1998 e, no ano seguinte, conquistou a Copa América. Porém, passou a ganhar as manchetes por ser alvo de CPI e por escândalos extra-conjugais. Além disto, os fracassos começaram a vir em campo. A gota d'água, foi o adeus ao sonho do ouro olímpico em Sydney-2000, quando a Seleção perdeu por 2 a 1 para Camarões.

Corinthians: 2001

Voltou a assumir o Corinthians em 2001, e seguiu firme ao levar a equipe ao título paulista. No entanto, teve atritos e troca de ofensas com Marcelinho Carioca.

Palmeiras: 2002

Em 2002, assumiu mais uma vez o Palmeiras. Porém, decepcionou no comando de um Verdão que caiu para o ASA-AL na Copa do Brasil. Depois de passagem conturbada, saiu para comandar o Cruzeiro. Foi considerado um dos 'culpados' por levar equipe alviverde ao descenso.

Cruzeiro: 2003

Após, em 2002, assumir o Cruzeiro, no ano seguinte voltou a se destacar por um trabalho de alto nível. Conduziu a Raposa em 2003 a uma Tríplice Coroa, faturando o Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileiro, conquistado com rodadas de antecedência.

Santos: 2004

Em 2004, acertou sua volta ao Santos e não decepcionou. Sob seu comando, a equipe santista foi campeã brasileira mais uma vez.

Real Madrid: 2005

Em 2005, fez as malas e aceitou o desafio de comandar o Real Madrid. Porém, mesmo com um elenco galáctico, não conseguiu bons resultados, e foi demitido.

Santos: 2006-2007

Retornou ao futebol brasileiro através do Santos, e com conquistas. Na Vila Belmiro, foi bicampeão paulista em 2006 e 2007.

Palmeiras: 2008

Em 2008, Vanderlei Luxemburgo acertou sua volta ao Palmeiras. No primeiro semestre, conseguiu tirar o time da fila no Campeonato Paulista. Durou até meados de 2009, quando foi demitido por "quebra de hierarquia".

Santos: 2009

Retornou ao Santos ainda em 2009, mas teve uma campanha modestíssima no Brasileirão e não ficou no ano seguinte.

Atlético-MG: 2010

Em 2010, aceitou o desafio de comandar o Atlético-MG, que vinha em um projeto ambicioso. Conquistou o Campeonato Mineiro, mas, no Brasileirão, decepcionou feio: a equipe, que tinha Diego Souza como referência, flertou com o rebaixamento. Acabou saindo durante o Brasileiro.

Flamengo: 2010

Ainda em 2010, assumiu o comando do Flamengo mais uma vez. Em 2011, conquistou seu mais recente título da carreira, ao levar a equipe de Ronaldinho e Thiago Neves ao título carioca invicto e em dois turnos. Saiu em 2012, por atrito com R10 e maus resultados.

Grêmio: 2012

Ainda no início de 2012, assumiu o comando do Grêmio, e, no BR, levou a equipe à vaga na Libertadores. Em 2013, contou com nomes badalados como Dida, Zé Roberto, Cris, Elano, Barcos e Vargas, mas equipe naufragou. Não durou até o fim do ano.

Fluminense: 2013

Logo depois, assumiu comando do Fluminense, que vinha patinando no Brasileirão. Porém, a equipe seguiu com maus resultados, e ele caiu em novembro.

Flamengo: 2014

Vanderlei Luxemburgo só voltou a assumir um clube na função de 'bombeiro': o Flamengo, que lidava com risco de rebaixamento no Brasileirão de 2014. Ajudou equipe a escapar da 'zona da confusão' mas, em 2015, o Rubro-Negro não decolou no primeiro semestre e ele foi demitido.

Cruzeiro: 2015

Em meados de 2015, assumiu o Cruzeiro no lugar de Marcelo Oliveira. Porém, a equipe celeste manteve resultados frustrantes e viu rebaixamento pelo retrovisor no Brasileirão. Sua passagem durou cerca de dois meses.

Tianjin Quanjian-CHI: 2016

Aceitou o desafio de comandar o Tianjin Quanjian, na Segunda Divisão da China, em 2016. No entanto, não conseguiu fazer equipe engrenar na competição, e saiu após poucos meses.

Sport: 2017