O técnico Ernesto Valverde se recusou a avaliar se seria injusto o português Cristiano Ronaldo vencer a Bola de Ouro no lugar de Lionel Messi, nesta terça-feira, limitando-se a afirmar que "sabemos quem é o melhor do mundo".

"Todos sabemos quem é o melhor jogador do mundo. O tema de dar a Bola de Ouro para um jogador ou outro não é algo que me preocupe", garantiu Valverde em coletiva de imprensa antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Olympiacos, na quarta-feira.