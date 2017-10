O Real Madrid sofreu mais que o esperado, mas conseguiu vencer o pequeno Fuenlabrada, da 3ª divisão, por 2 a 0, com dois gols de pênaltis, na estreia do time merengue na Copa do Rei, nesta quinta-feira.

Com um time repleto de reservas, os comandados do técnico Zinedine Zidane tiveram dificuldade para chegar ao gol do modesto adversário e precisaram de duas marcações duvidosas de pênalti para sair com a vitória.

As cobranças foram convertidas por Asensio e Lucas Vázquez.

Nas outras partidas do dia, o Girona, próximo adversário do Real no Campeonato Espanhol, no domingo, perdeu por 2 a 0 em casa contra o Levante, enquanto o La Coruña foi goleado por 4 a 1 pelo Las Palmas.

- 16avos de final da Copa do Rei:

Terça-feira

Numancia (D2) - Málaga 2-1

Cartagena (D3) - Sevilla 0-3

Getafe - Alavés 0-1

Saragoza (D2) - Valencia 0-2

Cadiz (D2) - Betis 1-2

Real Múrcia (D3) - Barcelona 0-3

Quarta-feira:

Formentera (D3) - Athletic Bilbao 1-1

Valladolid (D2) - Leganés 1-2

Ponferradina (D3) - Villarreal 1-0

Eibar - Celta Vigo 1-2

Elche (D3) - Atlético Madrid 1-1

Quinta-feira:

Lleida (D3) - Real Sociedad 0-1

Girona - Levante 0-2

La Coruña - Las Palmas 1-4

Fuenlabrada (D3) - Real Madrid 0-2

Tenerife (D2) - Espanyol