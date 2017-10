Jogando fora de casa em um dos locais que mais apoia o processo de independência da Catalunha, os merengues abriram o placar com Isco, aos 12 minutos do primeiro tempo. Mas em apenas quatro minutos da segunda etapa, aos 9 e 13 minutos, Stuani e Portu marcaram os gols dos anfitriões.

Foi a primeira vitória sobre o Real Madrid desde que o time chegou a elite do futebol espanhol de maneira inédita. A equipe catalã subiu para a 11ª colocação com 12 pontos.

Com a derrota, o time de Zinedine Zidane se mantém na terceira colocação com 20 pontos, a quatro do Valencia (2º) e a oito do principal rival no campeonato, o grande rival Barcelona.