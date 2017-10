Harry Kane vive o grande momento da carreira: são seis gols marcados na Premier League com o Tottenham (3º), decisivo para a classificação da Inglaterra para a Copa do Mundo e com cinco gols marcados em dois jogos da Liga dos Campeões.

Nesta terça-feira, o camisa 10 dos Spurs vai encarar a verdadeira prova de fogo contra o Real Madrid, no importante jogo pela disputa da primeira colocação do grupo H da competição continental.

Com 11 gols nos últimos 10 jogos com o Tottenham, além de quatro gols com a seleção - inclusive o que garantiu a vaga no Mundial da Rússia na vitória por 1 a 0 contra a Eslovênia - o atacante de 24 anos impressiona os torcedores do país.

Por conta do desempenho, já começam a aparecer comparações com os grandes astros do futebol mundial atualmente, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, igualando os níveis dos principais candidatos à Bola de Ouro com 13 gols.

Não é estranho ver as reações do técnico argentino Mauricio Pochettino, que o considera "fantástico". O comandante dos Spurs chegou a dizer que estava apaixonado por Kane.

Até Pep Guardiola chamou o Tottenham de "o time de Harry Kane", como se o atual terceiro colocado da Premier League dependesse apenas do atacante.

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, declarou recentemente que não existe "melhor definidor nestes momentos" e elogiou a vontade do atacante em "se tornar o melhor jogador do mundo".

"Vejo que estou perto destes jogadores (Messi e Ronaldo), e é uma motivação para me aproximar ainda mais, para dar esse próximo passo", explicou Kane no mês passado.

O jogador é consciente de que, apesar de suas estatísticas magníficas e aos elogios que recebe, as conquistas a nível europeu são bastante modestas.

Na temporada passada, Kane não conseguiu ajudar os Spurs a se classificarem para as oitavas da Liga dos Campeões. Isso por conta de lesão no tornozelo, apesar dos dois gols em três jogos na fase de grupos.

- 'Pouca experiência' -

Nesta temporada, os resultados começaram melhor para o Tottenham e para Kane. O time venceu as duas primeiras rodadas na Champions, por 3 a 1 contra o Borussia Dortmund e 3 a 0 sobre o Apoel. Kane fez dois no primeiro e completou o "hat-trick" no segundo jogo.

Na Premier League, o camisa 10 fez dois gols em três diferentes jogos, ficando sem marcar nos outros cinco até a oitava rodada.

Por tudo isso, Kane vai entrar no Santiago Bernabéu para tentar mostrar seu lado goleador na casa do atual bicampeão da Europa.

"É claro que vai ser um teste. Jogaremos contra o melhor time do mundo", disse Pochettino em entrevista à rádio Cadena Copa na semana passada.

"Nós somos um time jovem, com muitos jogadores de seleção, mas com pouca experiência neste tipo de jogo", acrescentou.

Para Tottenham e Kane se afirmarem no cenário internacional, ambos precisam de regularidade. A prova foi a vitória magra por 1 a 0 sobre o vice-lanterna Bournemouth, no último 1sábado.

-'Fundamental'-

Diferentemente de Ronaldo, que às vezes é poupado nos jogos da Liga espanhola, Kane encaixou sequência de jogos desde o início desta temporada. Apesar do cansaço, o jogador precisa encontrar constância para realmente poder se comparar a Messi e Cristiano.

"Nos próximos 10 anos, vai ser um dos melhores do mundo por sua qualidade e determinação", garantiu Pochettino.

O Real Madrid parece compartilhar essa opinião. Segundo o jornal Marca, Kane poderia ser uma opção para o ataque do clube merengue, que continua buscando um substituto para Álvaro Morata, vendido ao Chelsea.

Após não conseguir contratar Kylian Mbappé, Kane poderia ser o principal objeto de desejo do Real Madrid.

"Não sei qual será seu futuro, mas atualmente com o está fazendo é um jogador fundamental para o Tottenham", declarou nesta segunda-feira o técnico francês Zinedine Zidane.

"É muito bom em todos os níveis. Tudo que faz é em direção ao gol. Não é um jogador estático, procura espaço e é rápido. Um jogador completo", destacou o francês sobre o rival na Champions.

Kane tem a chance de demonstrar nesta terça-feira que todos os elogios que está recebendo são merecidos.