O Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique garantiram nesta terça-feira as duas primeiras vagas nas oitavas de final da Liga dos Campeões: o PSG graças à fácil vitória sobre o Anderlecht (5-0), enquanto o time alemão precisou suar para derrotar o Celtic (2-1).

O Manchester United derrotou em casa o Benfica (2-0) e só precisa de um ponto nas últimas duas rodadas para selar a classificação ao mata-mata da competição. Já o Atlético de Madrid, semifinalista no ano passado, ficou no empate (1-1) com o modesto Qarabag e corre sério risco de eliminação.

. Grupo A: Goleiro azarado

A vitória do Manchester United nesta terça-feira se iniciou com um lance de azar do jovem goleiro do Benfica Mile Svilar, de 18 anos, que acabou fazendo gol contra após um chute de Nemanja Matic acertar a trave e suas costas.

Um pouco antes, Svilar havia brilhado defendendo um pênalti do francês Anthony Martial.

No segundo tempo, após entrar no lugar de Martial, Marcus Rashford sofreu pênalti e o holandês Daley Blind não desperdiçou, garantindo a vitória do United.

Os comandados de José Mourinho ainda não estão matematicamente classificados às oitavas de final por causa do CSKA Moscou, que voltou para a briga por uma vaga ao vencer de virada o Basel (2-1).

Com 12 pontos em quatro rodadas, o United só precisa de um ponto nas duas últimas rodadas para carimbar o passaporte rumo às oitavas.

. Grupo B: PSG passeia, Bayern sofre mas avança

O passeio do PSG pela fase de grupos da Liga dos Campeões continuou nesta terça-feira no Parque dos Príncipes, com a classificação às oitavas garantida após uma tranquila goleada de 5 a 0 sobre o Anderlecht.

Neymar deixou o seu, assim como o italiano Marco Verratti, mas a surpresa do dia acabou sendo o lateral Layvin Kurzawa, que balançou as redes três vezes.

Além da vitória e da vaga antecipada, o PSG impressiona pelos números apresentados até aqui na competição: são 17 gols a favor e nenhum gol sofrido em quatro jogos e quatro vitórias.

Já em Glasgow, o Bayern de Munique não teve tanta facilidade quanto o Celtic, mas conseguiu arrancar uma importante vitória por 2 a 1 que também lhe valeu a vaga.

O francês Kingsley Coman abriu o placar para os alemães e o espanhol Javi Martínez marcou o segundo gol, logo após McGregor empatar provisoriamente a partida para os escoceses.

PSG e Bayern têm tudo para duelar diretamente pelo primeiro lugar do grupo na última rodada, na Allianz Arena.

. Grupo C: Roma atropela Chelsea, Atlético perto do fiasco

O 'Faraó' Stephan El Shaarawy anotou dois belos gols contra o Chelsea no estádio Olímpico de Roma e contribuiu para a imponente vitória de 3 a 0 do time italiano sobre os londrinos. Com o triunfo, a Roma assumiu a liderança da chave.

Enquanto isso, em Madri, o Atlético, finalista da Champions em 2016 e semifinalista na última temporada, deu mais um passo rumo ao fiasco ao empatar com o modesto Qarabag, do Azerbaijão, em 1 a 1.

Com quatro pontos a menos que o segundo colocado Chelsea, o Atlético precisará vencer as duas últimas partidas e torcer por um improvável tropeço dos ingleses diante do Qarabag se quiser chegar à próxima fase.

. Grupo D: Juve e Barça ficam no empate

A Juventus e o Barcelona precisavam de vitórias nesta terça para garantir as vagas nas oitavas, mas ambos tiveram que se contentar com empates.

O Barça de Lionel Messi deu de cara com o paredão armado pelo Olympiakos e ficou no 0 a 0 com o time grego em Pireu.

Já a Juve, graças ao gol de empate de Gonzalo Higuaín contra o Sporting (1-1), se manteve na briga pela primeira posição do grupo com o Barça.