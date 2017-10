O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, avaliou que para contratar o atacante Harry Kane, do Tottenham, teria que desembolsar 250 milhões de euros dos cofres merengues.

O inglês, autor de 13 gols em 12 jogos desta temporada, se tornou o foco dos rumores de transferências. Kane poderia trocar o Tottenham pelo Real Madrid, seguindo o caminho feito por Luka Modric e Gareth Bale.

Ainda assim, a lembrança do pagamento de 100 milhões de euros por Bale em 2013 coloca Pérez na defensiva, em respeito a uma eventual negociação com o presidente do Tottenham, Daniel Levy.

"Acho que é um jogador magnífico, além do mais jovem. Mas nós estamos muito felizes, não só com Benzema, mas com todo o time que temos", disse Pérez à rádio Cadena Cope após a premiação "The Best" da Fifa na segunda-feira.

O presidente merengue acha que a fama de Levy em atrasar o máximo possível as negociações na janela de transferências, com o objetivo de conseguir um acordo mais rentável, indicaria que o Tottenham pediria mais do que os 222 milhões pagos pelo Paris Saint-Germain para tirar Neymar do Barcelona.

"Não (perguntei o preço), porque se o faço ele me diz 250 milhões", disse Pérez.

"Com o Tottenham ficamos amigos depois do tempo que demoramos para contratar Luka Modric e Gareth Bale", explicou.

"Como contratamos os dois no último dia de janela e terminamos fazendo uma boa amizade, sempre quando ganhamos uma Liga dos Campeões ele me diz a mesma coisa: obrigado por conquistar a Copa com meus jogadores", garantiu Pérez.

O bicampeonato inédito da Champions foi recompensado na segunda-feira com o prêmio "The Best" Fifa de melhor jogador do ano para Cristiano Ronaldo.

Zinedine Zidane foi eleito melhor treinador, enquanto outros quatro jogadores do time - Marcelo, Sergio Ramos, Toni Kroos e Modric - fizeram parte do time do ano ao lado de CR7.