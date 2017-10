Daniel Augusto Jr. / Corinthians,Divulgação

Jogador mais importante do Corinthians ao longo da atual temporada, Jô está na mira do futebol europeu para 2018, como informou o LANCE! em publicação recente. Pela primeira vez desde que clubes internacionais iniciaram consultas e sondagens ao Timão e ao estafe do jogador de 30 anos, o presidente corintiano Roberto de Andrade se manifestou sobre o caso. Ele afirma que não há nenhuma oferta no momento, mas não esconde que existe chance de saída.

- Não existe preparo para perder ninguém, tem que vir proposta. Por enquanto não existe. Nada. Se a proposta for interessante não tem como segurar, então vamos ver o que acontece - explicou o presidente do Timão nesta terça-feira, durante o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2018.

Dono de 100% dos direitos econômicos de Jô, com que assinou no fim do ano passado um contrato até dezembro de 2019, o Corinthians tomou conhecimento de consultas internacionais enquanto a janela de transferências estava aberta, mas um acordo com empresários e jogadores titulares em nome do título do Brasileirão foi cumprido e ninguém saiu. Para o ano que vem, o estafe do jogador dá como certa a chegada de ofertas de centros importantes, como Itália e Inglaterra. Jô é agenciado por por Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, parceria de bom trânsito no mercado europeu.





O atacante do Corinthians já atuou em quatro clubes no continente: CSKA (RUS), Everton (ING), Galatasaray (TUR) e Manchester City (ING), último antes de voltar para o Brasil. Depois de defender Inter e Atlético-MG, o atacante ainda se aventurou no Al Shabab, dos Emirados Árabes, e no Jiangsu Suning, da China, antes de ficar livre e assinar sem custos com o Timão, clube onde foi revelado no início da década passada.

Agora experiente, Jô resgatou seu futebol e teve a carreira resgatada com a camisa do Corinthians. Ele atuou em 56 das 61 partidas na temporada, marcou 21 gols e ainda contribuiu com seis assistências - é, disparado, o jogador com mais participações em gols do time de Fábio Carille na temporada.