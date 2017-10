Em coletiva de imprensa antes do importante confronto contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, o técnico do Tottenham, Maurício Pochettino, voltou a elogiar Harry Kane. O atacante inglês é fortemente especulado como possível reforço do time madrilenho, porém, o comandante ressaltou que não trocaria o jogador nem por Cristiano Ronaldo.