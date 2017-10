Doha, Catar – Ao lado de um campo de futebol a poucas centenas de metros do recentemente reformado estádio internacional Khalifa, o ex-jogador e técnico Bora Milutinovic recebe muita gente bem-intencionada em quatro idiomas. Milutinovic, que levou as seleções de cinco países para a Copa do Mundo, aperta as mãos de dezenas de pessoas, alternando sem problemas entre o sérvio, o espanhol, o alemão e o inglês, quando uma partida começa.

Aos 73 anos, ele provavelmente não será encarregado de orientar um sexto país em uma Copa, mas pode ter um trabalho maior e mais difícil do que esse. Ele é agora conselheiro de futebol para membros da família real do Catar e assessor técnico da Academia Aspire, a vasta e controversa operação de descoberta de talentos financiada pelo governo. Criada por decreto real em 2004, a Aspire tem a monumental tarefa de formar uma seleção nacional que possa competir com as melhores do mundo quando o reino sediar a Copa em 2022.

Nesta noite, Milutinovic está verificando o progresso da equipe nacional do Catar sub-19, que joga contra a Croácia na final de um torneio amistoso.

"A coisa muda devagar. Todo dia melhora", disse Milutinovic.

Mas talvez não seja suficientemente rápido.

Cinco anos antes de o Catar receber a Copa do Mundo de futebol e, com dezenas de nações garantindo seus lugares no início de outubro para o torneio do ano que vem na Rússia, a situação do esporte aqui é um trabalho ainda longe da conclusão. Projetos de construção para o torneio continuam a remodelar o país, e mais de meia dúzia de novos estádios estão sendo erguidos. Mas o plano de formação de uma seleção de futebol de nível internacional continua sendo um caro trabalho em andamento.

Em setembro, o Catar garantiu que seria o primeiro país anfitrião a nunca se qualificar para uma Copa do Mundo. A derrota por 3 a 1 para a seleção da Síria na penúltima rodada de qualificação asiática para a Rússia 2018 derrubou oficialmente qualquer esperança de que o Catar ganharia um lugar no evento por mérito, antes de garantir um por protocolo.

Foi um acontecimento humilhante, e proporcionou nova munição aos críticos da tentativa bem sucedida do Catar de sediar o torneio, que está sendo questionada por acusações de corrupção e abusos dos direitos dos trabalhadores. Muitos apontam para esses fatores, mas também para a ausência de uma cultura de futebol arraigada, como prova de que o reino não deveria hospedar o torneio.

No entanto, o Catar também tem feito uma autoanálise sobre sua abordagem para a formação de um time; sobre se os esforços do passado para naturalizar os jogadores estrangeiros devem ser ampliados ou abandonados; sobre se a importação de estrelas caras e envelhecidas aumentou o nível da divisão superior, a Liga das Estrelas do Catar; e sobre o sucesso da Academia Aspire, um vasto complexo em Doha que agora treina dezenas de milhares de atletas em diferentes esportes.

Essas questões são o cerne do problema do futebol catariano, que pode estar, na verdade, simplesmente relacionado a dados demográficos. O reino tem "talvez 300 mil" cidadãos, observou Milutinovic, e apenas alguns milhares deles são jogadores de futebol licenciados. E nenhuma quantidade de dinheiro, algo que o Catar rico em petróleo e em gás tem em abundância, parece ser capaz de criar mais deles com rapidez suficiente.

A uma curta distância de um dos estádios de futebol climatizados, no fim de uma série de corredores e estúdios de televisão, havia 10 homens, todos vestidos com o traje tradicional do Catar, sentados em almofadas brancas colocadas ao longo de uma parede.

Eles representavam o melhor do futebol do reino – antigos jogadores, treinadores e editores de jornais – e estavam se preparando para discutir até tarde da noite. Esse foi o "Al Majlis", um talk-show sobre futebol na rede Al Kass, um dos programas televisivos de esportes mais populares no Oriente Médio, e nesta noite havia muito para ser discutido depois de uma partida local particularmente mal-humorada.

"Todo mundo estava tuitando: 'Aguarde para ver o que vão dizer no 'Al Majlis'", falou Abdulaziz Breida, jovem produtor do show, na escura sala de controle, enquanto seu editor gritava as instruções para o câmera em árabe. Ele preparava uma noite longa. "Podemos não terminar até 2 ou 3 da manhã", disse ele.

O cenário do programa é inspirado em um majlis tradicional, um quarto grande e quadrado visto em muitas casas árabes onde os hóspedes são convidados a se conhecer e conversar. O programa atrai regularmente grandes nomes; Lionel Messi já foi um convidado. A programação de hoje inclui o ex-capitão iraquiano Younis Mahmoud.

Logo depois as câmeras são ligadas, a discussão ganha vida. Um pênalti particularmente duvidoso é dissecado repetidamente, em múltiplos ângulos, por cerca de 30 minutos. "Às vezes, durante a Liga dos Campeões ou a Copa do Emir, isso pode durar 12 horas", disse Breida sobre o programa. A transmissão de hoje durou quatro horas.

Os convidados são mantidos sob controle pelo anfitrião Khalid Jassim, mas fica bem claro que os catarianos têm, sem dúvida, nível internacional para falar sobre futebol. E todos eles sabem que, com exceção de duas ocasiões – em 1989 e 1997, o Catar chegou a um jogo de qualificação para a Copa do Mundo – a percepção do futebol local poderia ser bem diferente.

"Foi um jogo contra a Arábia Saudita, precisávamos empatar e perdemos", disse Khalid Salman, convidado frequente no "Al Majlis", que jogou 135 vezes pela seleção nacional do Catar. "Tive azar por nunca ter ido à Copa do Mundo. Mas ela está chegando até nós."

Pelo menos por enquanto, Milutinovic continua a pregar paciência. No início da década de 1990, ele passou mais de três anos preparando a equipe dos EUA, não testada internacionalmente, para disputar a Copa do Mundo em casa em 1994.

"Você precisa acreditar, precisa sonhar, precisa se preparar bem", disse ele sobre o projeto similar que está tocando agora. "Mas estar pronto de fato, será só em junho de 2022. Só isso é importante. Uma semana antes da Copa do Mundo você pode falar que sua seleção está pronta. Não antes."