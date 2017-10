Paulinho ganhou a vaga no time titular do Barcelona, nesta quarta-feira, no duelo contra o Olympiacos pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O volante brasileiro vai jogar no lugar do croata Ivan Rakitic. No ataque, o jovem Gerard Deulofeu foi escalado para formar o trio ao lado do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suarez.