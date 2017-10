Por Amanda Munhoz, Débora Pradella, Kelly Matos

Leandro Damião é o sexto entrevistado da primeira temporada do Saia de Redação. O atacante colorado falou sobre o episódio em que ajudou adolescentes no circo durante um temporal, a escolha de sair do Flamengo e voltar para o Inter. Damião também revelou que jogaria no Grêmio:

– A gente não sabe o dia de amanhã. Se um dia o Inter não me quiser, e nenhum outro clube me quiser, só o Grêmio, eu tenho que pensar minha família.

O Saia de Redação é um programa de entrevistas descontraídas com personalidades do esporte e do futebol. Os oito episódios da primeira temporada vão ao ar todas as quintas-feiras, às 17h, no GaúchaZH.

