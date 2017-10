A partir de terça-feira, quando River Plate e Lanús entrarem em campo pela semifinal da Copa Libertadores, a arbitragem sul-americana entra em uma nova era. Enquanto o juiz e os bandeiras aguentam o típico "bafo na nuca" de jogadores exaltados em um confronto decisivo, receberão o apoio de mais três assistentes, estes sentados confortavelmente em frente a monitores que os mostrarão imagens. As câmeras, que antes só serviam de combustível para críticas pós-jogo aos homens de preto, agora jogam no mesmo time.

Para implementar o sistema, a Conmebol contratou a empresa Media Pro, a mesma que gera imagens para a arbitragem de vídeo da liga portuguesa. Serão, no mínimo, 16 câmeras instaladas em cada jogo. O local em que os AV ficarão instalados dependerá da estrutura no local do jogo. Em estádios modernos, a tendência é de que ocupem uma cabine. Mas se não houver essa possibilidade, as telas podem ser colocadas até mesmo dentro de uma van, que ficaria no estacionamento do estádio.