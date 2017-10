Washington – Quando era adolescente em Cabul, no Afeganistão, de vez em quando Hajar Abulfazl tinha que pegar um caminho inusitado para o treino de futebol.

Não era uma rua diferente, ou um bairro de onde se descortinava uma paisagem mais bonita, nem mesmo um trajeto mais rápido; era a janela.

Abulfazl tinha que fugir de casa para jogar porque o tio saía de onde estivesse para bloquear a porta. E sua presença era constante, insistindo para que parasse de praticar o esporte.

"Ele dizia que era contra o Islã uma garota fazer aquilo, que se eu continuasse jogando não ia arranjar marido – e, se encontrasse, tinha que pensar nos meus filhos, imagine a vergonha deles! Tinha que pensar na família. Falava que, jogando, eu magoava todo mundo", conta a moça que atualmente trabalha na Child Advocacy & Women's Rights International, uma ONG de Washington.

Hoje, aos 24 anos e formada em Medicina, Hajar jogou pela seleção feminina afegã durante quase uma década.

Ela não entendia a lógica do tio – e chegou a rebatê-lo, dizendo que não achara nada no Corão que dissesse que as meninas não podiam praticar esportes. O fato é que não podia discutir razoavelmente com ele, pois seu ponto de vista era arraigado na cultura patriarcal local que permaneceu a mesma, apesar da queda do Talibã, em 2001. Na grande maioria das famílias daquele país, espera-se que as mulheres e meninas fiquem em casa para limpar, cozinhar, se casar e ter filhos; esporte é coisa de homem.

E era exatamente por causa disso que Abulfazl saía pela janela.

"Eu queria usar o poder do esporte para mostrar a força da mulher para as pessoas. Eu sei dos benefícios da atividade física; é uma coisa óbvia. Mas aprendi que é preciso se esforçar e quando se perde, é preciso dobrar o esforço para vencer da próxima vez. Você tem a impressão de que pode conseguir qualquer coisa. Jamais teria aprendido tudo isso em outra atividade", revelou ela em entrevista concedida em setembro em seu escritório, no centro de Washington.

Apesar disso, há muitos lugares ao redor do mundo em que as meninas e mulheres ou não têm acesso ao esporte, ou têm, mas não tanto quanto os meninos e homens, ou seja, uma grande parcela da população não se beneficia da atividade física. Já para aquelas que podem praticá-la, às vezes ela se torna um desafio, inclusive arriscado.

Um bom exemplo é a paquistanesa Kiran Khan, que cresceu praticando natação. Competiu na Olimpíada de Pequim, em 2008, depois de anos fingindo ser menino para poder nadar no clube local, que proibia as garotas que alcançavam a puberdade. Dos doze aos quinze, usava o cabelo cortado curtinho e uma roupa de banho de corpo inteiro.

Khan conta que era uma jovem tímida, mas o maiô lhe dava a confiança necessária para se sentir uma mulher poderosa. Para ela, todas as meninas deveriam ter essa oportunidade.

"Esporte e religião são duas coisas diferentes e devem ser praticadas individualmente. É absurdo que, no meu país, meninos e meninas não tenham o mesmo acesso à atividade física", explica por e-mail.

Beatrice Frey, gerente de parcerias esportivas da ONU Mulheres – agência das Nações Unidas que promove igualdade de gênero e o empoderamento feminino –, explica que sua organização oferece programas esportivos a garotas de aproximadamente vinte países. "Eles não só oferecem benefícios físicos, mas também são usados como 'ganchos' para ensiná-las sobre as questões de gênero, como violência doméstica."

"Nesta última década, o esporte vem cada vez mais sendo usado como veículo para os mais variados objetivos de desenvolvimento," prossegue.

No Brasil, por exemplo, a ONU Mulheres fechou uma parceria com o COI para patrocinar um programa de handball que envolve 400 meninas na região do Rio de Janeiro, oferecendo um espaço seguro para a prática da modalidade, além do ensino de noções de independência.

"O esporte, em si e por si só, tem a capacidade de reduzir o isolamento social, ainda mais para as garotas que já se sentem apartadas culturalmente, ou porque são pobres. E, em certos países, como o Afeganistão, como atleta você realmente tem que peitar os estereótipos, ser mais forte ainda e se preparar para as críticas, por causa da parcialidade generalizada. É o esporte que lhe dá ainda mais força e poder de se elevar acima de tudo isso", afirma Frey.

Foi o que aconteceu com Abulfazl, quando tinha 14 anos, em relação à primeira seleção afegã feminina de futebol. As atletas apareciam nas revistas e na TV, provando que as mulheres podiam, sim, fazer o que os homens faziam. E quis ser como uma delas: Khalida Popal.

Em 2007, Popal se tornou a capitã do time. Sua mãe, professora de Educação Física, a ensinara a jogar e a menina se apaixonou pelo esporte, não só pela atividade física, mas também pelo que lhe poderia proporcionar enquanto mulher. "Jogando futebol, podia provar para qualquer um que homem e mulher são iguais", revela.

Entretanto, tudo tem seu preço – e o país ainda não estava preparado para ver mulheres batendo bola em campo.

Atiravam lixo nas jogadoras, que eram chamadas de prostitutas – mas o futebol era importante demais e ela não desistiu. Não podia, pois o via como mais que apenas um jogo.

"Eu usava o futebol para provar que homens e mulheres são iguais e que nós podemos assumir um poder ativo na sociedade. Quero encorajar outras mulheres a se unirem a nós e a defenderem nossos pontos de vista", afirmou.

Popal falava tanto e com tamanha paixão e frequência sobre a desigualdade de gêneros no Afeganistão que acabou tendo que fugir do país, em 2011, porque começou, ao lado da família, a receber ameaças de morte. Hoje ela mora na Dinamarca, país que lhe garantiu asilo, onde é diretora do programa e de eventos para a seleção feminina afegã.

"Pus a minha vida e a da minha família em risco para criar uma ponte que as outras mulheres possam cruzar a caminho da realização de seus objetivos", revela, acrescentando que hoje milhares de mulheres jogam futebol no Afeganistão.

Abulfazl também se diz grata a todas as que a antecederam. Hoje, também tenta encorajar outras mulheres a praticar esportes indo de porta em porta, nas comunidades do país, para explicar às famílias dos benefícios de permitir que as meninas pratiquem alguma atividade física.

Sempre leva consigo fotos da seleção e tenta convencer os pais de que as filhas podem honrar o Islã ao mesmo tempo em que participam do esporte – que, além de tudo, aumenta a autoconfiança. Explica também que as meninas não precisam usar short curto nem tirar o véu de cabeça no jogo.

"Já vi muitas que tiveram que desistir do futebol e até da escola porque a família não deixou continuar. É por isso que faço o impossível para que os pais confiem em mim", lamenta.

"É muito importante que as meninas entendam o quanto são fortes. Quando era mais nova, ouvia o oposto e isso me incomodava muito", completa.

"Naquela época, também ouvia o pessoal cochichando, comentando que meu pai, que trabalha no governo, poderia ter tido um cargo mais importante se tivesse tido mais filhos em vez de filhas. E comentavam meio que com pena. Por que isso?, eu pensava. Por que as meninas não podem também ser poderosas?".

"Nunca aceitei nem acreditei que nós, mulheres, somos fracas", conclui.