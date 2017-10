Ana Luiza Rosa / São Paulo/Divulgação

Grupos de conselheiros tanto da oposição quanto da situação passaram a detonar o trabalho do treinador depois de mais um fiasco no Brasileirão. Há quem veja uma piora do time após a saída de Rogério Ceni e a chegada de Dorival, que iniciou o campeonato dirigindo o Santos.

A diretoria também não anda muito satisfeita, mas diz que não pensa em fazer alteração no comando técnico do clube até o final do campeonato. Ela já vinha até iniciando conversas com o treinador para iniciar a montagem do time para a temporada 2018, mas com o fracasso no Maracanã o planejamento para o ano que vem deve ser interrompido. Até porque o risco de rebaixamento voltou a ficar forte.

A avaliação interna é de que o grupo não é tão fraco assim mas, especialmente depois das derrotas para Atlético-MG, semana passada, e agora Fluminense, muitos acham que nem padrão de jogo o time adquiriu com Dorival.

E as substituições do técnico no segundo tempo de ontem, quando resolveu tirar as principais referências do Tricolor no ataque, também têm sido muito questionadas. Fora a defesa, que segue errando de forma bisonha, vide os dois pênaltis infantis cometidos, um em cada tempo.