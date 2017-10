Depois de empatar em 2 a 2 com o Palmeiras na noite da última segunda-feira, o Cruzeiro retornou à Belo Horizonte com mais um ponto e o quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Mano Menezes aproveitou o resultado para alfinetar a imprensa, mencionando que alguns programas esportivos haviam dado como certa a vitória do rival, que briga pelo título.

- Ele está certo. Todo mundo falou só do Palmeiras, que o Palmeiras precisava ganhar para encostar no Corinthians, para ser o líder. Só que esqueceram do campeão da Copa do Brasil. Eles iam jogar contra o Cruzeiro. Tinham que falar isso também. A gente complicou a vida do Palmeiras. Eles acharam que o título estava mais perto, jogando em casa, contra a gente. Mas foi ao contrário. A gente quase ganhou o jogo e merecido. Por pouco não saímos de lá com os três pontos - declarou o meia em entrevista ao GloboEsporte.com.

Com vaga garantida na Libertadores de 2018, o Cruzeiro não pensa em diminuir o ritmo na reta final do Campeonato Brasileiro. Pelo contrário! Como afirma o lateral Diogo Barbosa, o time vai continuar dando o seu máximo em campo para terminar o torneio na melhor colocação.