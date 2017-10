Daniel Augusto Jr / Ag. Corinthians

Escalado com sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos, o Corinthians passou ileso à partida contra a Ponte Preta antes de enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, em rodada que pode ser decisiva para a colocação das equipes no Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Fábio Carille poderá escalar Cássio, Balbuena, Pablo, Gabriel, Jadson, Rodriguinho e Jô sem restrições. Caso este seja realmente seu desejo até a data da partida...

Logo após a derrota por 1 a 0 no estádio Moisés Lucarelli, Carille levantou a possibilidade de mudar a equipe titular do Corinthians antes da partida contra o Palmeiras. O jogador mais cotado a ganhar uma chance é o atacante Clayson. Com quatro gols marcados e quatro assistências no Brasileirão, torneio em que jogou apenas sete vezes como titular, o camisa 25 está ganhando moral com o treinador e "construindo" sua vaga.

Clayson pode aparecer em qualquer função da linha de três ofensiva no esquema 4-2-3-1, já que Jadson, Rodriguinho e Romero não vivem a melhor fase no segundo turno do Brasileirão. Outra alternativa para o setor pode ser Marquinhos Gabriel, mas isso depende dos exames médicos que serão realizados nesta terça-feira e podem tirar o camisa 31 de combate.

Marquinhos se contundiu no treinamento do último sábado e foi cortado da lista de relacionados para a viagem a Campinas. Ele havia sido titular na rodada anterior e ficaria no banco de reservas contra a Ponte quando foi tirado da lista por lesão. O problema na parte posterior da coxa direita será analisado na reapresentação do elenco ao CT Joaquim Grava, na terça. Só então será possível saber se Marquinhos Gabriel vira desfalque nos próximos jogos.