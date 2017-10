O Napoli se manteve na liderança do Campeonato Italiano com o empate sem gol em casa diante da Inter de Milão, segunda colocada, neste sábado na partida de destaque da 9ª rodada da competição.

O grande beneficiado do empate entre os dois primeiros colocados é a Juventus (3ª), que entra em campo no domingo para enfrentar a Udinese (13ª). A atual hexacampeã italiana está a 4 pontos da Inter e a 6 do Napoli.