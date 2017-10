O suíço Roger Federer ainda sonha em terminar o ano no topo do ranking ATP, que é liderado pelo espanhol Rafael Nadal: para isso, precisa encerrar a temporada de maneira espetacular e contar com tropeços do principal rival.

Depois de vencer Nadal pela quarta vez da temporada no domingo, na final do Masters 1000 de Xangai (6-4, 6-3), Federer tirou 410 pontos de diferença para Nadal. No entanto, o espanhol ainda tem 1.960 pontos de vantagem.

Como reconheceu Federer, o espanhol está muito perto de terminar o ano na primeira posição. Se confirmar a liderança, Nadal vai concluir a temporada em primeiro pela quarta vez na carreira, após 2008, 2010 e 2013.

Mas ainda restam 3.000 pontos em disputa nos últimos três torneios do ano em que os dois estão inscritos: 500 na casa de Federer, no Torneio da Basileia (23-29 outubro), 1000 em Paris (30 outubro - 5 novembro) e 1.500 no ATP Finals (12-19 novembro) em Londres.

Mesmo se vencer as três competições até o fim do ano, o maior campeão de Grand Slams da história com 19 títulos não garantiria o topo do ranking. Caso conseguir a façanha, voltaria a terminar o circuito em primeiro após cinco anos.

Nadal pode se garantir no topo se chegar à final em Paris, o que garantiria 600 pontos, e se conseguir três vitórias na fase de grupos do ATP Finals, assegurando outros 600 pontos.

- Joelho direito -

O espanhol poderia inclusive não participar do Torneio da Basileia, onde Federer conquistou o troféu sete vezes entre 2006 e 2015. O objetivo seria dar descanso para seu joelho direito.

Nadal jogou a final em Xangai com uma faixa no local, mas evitou dar detalhes: "não tenho vontade de falar sobre isso, sinto muito. Após perder uma final, não é um bom momento".

As quadras rápidas são um duro desafio para as articulações do número 1. Os problemas no joelho o tiraram do circuito entre julho de 2012 e fevereiro de 2013, antes de protagonizar espetacular retorno às competições.

Nadal tampouco revelou se vai viajar à Suíça: "tenho que pensar".

Sem ele, a concorrência para Federer fica menor na briga pelo oitavo título em sua própria casa. O argentino Juan Martín Del Potro e o croata Marin Cilic estão confirmados e são os principais adversários.

- Dor nas costas -

No entanto, Federer também chega ao final de temporada com dores após ano espetacular. Desde agosto, em Montreal, o suíço sofre com dores nas costas. No Canadá acabou perdendo a final para o alemão Alexander Zverev (6-3 e 6-4).

Duas semanas de recuperação não o permitiram voltar a render ao nível máximo, o que acabou custando eliminação para Del Potro nas quartas de final do US Open.

"Poderia ter precisado de uma semana a mais. Os dois primeiros jogos do torneio com cinco sets foram pesados para meu corpo. Não podia jogar com liberdade", declarou Federer.

Aos 36 anos, Federer conquistou dois Grand Slams neste ano: o Aberto da Austrália e Wimbledon. Já Nadal venceu Roland Garros e o US Open, confirmando o retorno triunfal dos protagonistas da maior rivalidade da história do tênis.

Agora restam poucas semanas para os dois disputarem quem termina 2017 no topo do ranking.