O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, e o suíço Roger Federer (2º), se classificaram neste sábado para a final do Masters 1000 de Xangai, depois de derrotarem o croata Marin Cilic e o argentino Juan Matín del Potro nas semifinais, respectivamente.

Nadal fez o primeiro jogo do dia e venceu o quinto melhor tenista do ranking ATP com parciais 7-5 e 7-6 (7/3).