A reestreia de Vadão no comando da seleção brasileira feminina foi com o pé direito. Disputando o torneio amistoso Copa CFA na China, o Brasil estreou com vitória de 3 a 0 sobre o México na manhã desta quarta. Marta, Bruna e Bia marcaram para as brasileiras.

A partida começou bem devagar, com as equipes se estudando em campo e pouco fazendo para abrir o placar. A mudança só veio na segunda etapa, e o Brasil logo abriu o placar: Marta recebeu belo passe de Thaisinha, tentou o chute, mas a zaga adversária protegeu. No rebote, a camisa 10 tirou da goleira e só empurrou pro gol.

A Seleção Brasileira ampliou logo na sequência: Marta cobrou falta na área e a zagueira Bruna Benites subiu sem marcação para cabecear e fazer o segundo do Brasil. Bia fechou a conta ao aproveitar bobeada da zaga mexicana e tocar na saída da goleira adversária.